Conclusione dell’Anno Scolastico. Bilancio dei genitori della Scuola R. Marchini

Ieri 8 Giugno 2021 si è concluso un anno scolastico particolarmente difficile per i nostri ragazzi, che hanno dovuto affrontare non solo i soliti impegni didattici, ma le piccole e grandi problematiche legate all’attuale situazione pandemica.

Un messaggio di speranza e di voglia di tornare alla normalità è venuto dall’impegno dei docenti e degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado R. Marchini Sezione D di Carbognano, che hanno partecipato alla riuscitissima iniziativa organizzata delle classi quinte della Scuola Primaria di Caprarola nell’ambito del Progetto “Piccole guide di Palazzo Farnese”.

Nella meravigliosa e suggestiva cornice del Palazzo Farnese i giovani musicisti di Carbognano hanno ricreato le atmosfere di una corte rinascimentale, con brani sapientemente diretti dal Professor Roberto Magnasciutti e dalla Professoressa Laura Santanchè.

Le bellezze storiche e artistiche della Tuscia e i talenti delle nuove generazioni sono l’ingrediente giusto per far rinascere il nostro territorio.

Un merito particolare all’Amministrazione Comunale di Carbognano che ha accolto con entusiasmo la proposta della Scuola, mettendo a disposizione qualunque risorsa necessaria.

Da parte dei genitori e dei ragazzi un grazie veramente di cuore a tutti gli insegnanti che ogni giorno, con pazienza, dedizione e affetto, si sono impegnati per fornire ai loro studenti le condizioni migliori per imparare e far crescere le loro potenzialità.

Con l’augurio di poter ripetere questa e tante altre avventure musicali anche nello stupendo borgo di Carbognano, auguriamo a tutti un’ Estate piena di sole e di gioia di vivere.

I genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado R.Marchini Sezione D di Carbognano