Aurigemma (Fdi): “Michetti-Matone, competenza e amore per riportare la capitale al suo splendore”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Con la candidatura a sindaco di Roma di Enrico Michetti, e Simonetta Matone vicesindaco, il centrodestra punta sulla competenza e sull’amore per il territorio. Questi sono valori fondamentali, che saranno anche da stimolo per riportare, insieme a Giorgia Meloni, Roma allo splendore che merita. Adesso, tutti al lavoro per il rilancio della capitale d’Italia, dopo anni di disastri”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.