Assemblea Anva Confesercenti Viterbo

NewTuscia – VITERBO – E’ stata convocata per lunedì 14 giugno c.m. Alle ore 17 presso la sede della Confesercenti di Viterbo, in viale Bruno Buozzi 113/115 l’assemblea elettiva dell’associazione ANVA Confesercenti della provincia di Viterbo.

Dopo l’introduzione del presidente provinciale della Confesercenti di Viterbo, Vincenzo Peparello; i saluti del presidente regionale Anva del Lazio, Fiorino Tolassi e un breve intervento del presidente uscente del coordinamento provinciale ANVA, Giulio Terri, i lavori assembleari prevedono la nomina dei nuovi organismi: l’assemblea provinciale, il direttivo provinciale, la nomina derl presidente provinciale e del vice presidente, del presidente della Città di Viterbo e l’assegnazione delle deleghe in seno al direttivo.

Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il tesseramento. Per chi non lo fosse il pagamento può essere effettuato prima dell’inizio dell’assemblea. Chi non potrà essere presente può delegare un altro associato. Sono ammissibili fino a due deleghe a persona. Le proposte per le candidature a presidente debbono pervenire entro le ore 24 precdenti l’assemblea (ore 24 di domenica 13 giugno) all’indirizzo e mai: info@confesercentiviterbo.it

Il presidente provinciale Confesercenti, Vincenzo Peparello