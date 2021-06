Amore, amicizia, gentilezza, accettazione, il messaggio delle scuole dell’infanzia e primaria di Soriano

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Amore, amicizia, gentilezza, accettazione: sono alcuni dei valori che i piccoli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria di Soriano nel Cimino intendono seminare nei cuori della gente.

Un progetto che vede protagoniste le nuove generazioni, i giovanissimi, e mira a coinvolgere anche le famiglie.

In programma per domani, alle 17 presso la Biblioteca comunale di Soriano nel Cimino, un importante incontro sul tema dei disturbi alimentari dal titolo “Gustiamo insieme la vita”.

L’evento si aprirà con la proiezione di un video, che vede protagonisti i giovanissimi studenti, e che mira a sensibilizzare grandi e bambini sul rispetto della vita, a partire dai valori più profondi e fino all’importanza di condurre uno stile di vita sano.

L’iniziativa, organizzata in continuità con gli eventi della Giornata nazionale sui disturbi alimentari dello scorso marzo, nasce dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale e l’associazione Donna Donna Onlus. Domani, infatti, sarà presente anche Nadia Accetti, fondatrice dell’associazione Donna Donna Onlus, che da oltre 10 anni aiuta e supporta ragazze e donne in difficoltà a causa dei sempre più diffusi disturbi alimentari.

“Siamo lieti di ospitare questo significativo evento – fa sapere l’amministrazione comunale – e l’ideatrice di Nadine, Nadia Accetti, testimone di vittoria su questa malattia, che quotidianamente aiuta sia i giovani che le loro famiglie. Un’iniziativa che mira alla prevenzione dei disturbi alimentari, a partire proprio dall’amore e dal rispetto per il proprio corpo e per la propria vita”.