Ugl Matera:”Positivo incontro con il Commissario Pulvirenti. Ugl Salute pronta a dare il suo contributo nel rilancio della sanità materana”

NewTuscia – MATERA – La Ugl Salute ha incontrato la Dottoressa Sabrina Pulvirenti, il Commissario della Azienda Sanitaria di Matera.

“E’ stato un colloquio cordiale e assolutamente propositivo – commentano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale dell’Ugl Salute e il Segretario della federazione Provinciale di Matera, Patrizia Ferrari Fiore – durante il quale abbiamo analizzato le criticità presenti sul territorio e avuto la conferma dell’ottimo lavoro che la Dottoressa Pulvirenti, chiamata a rivestire un ruolo di grande responsabilità, sta svolgendo per dare nuova linfa alla sanità locale”. I sindacalisti hanno continuato: “AstraNight, la notte bianca del vaccino svolta a Matera, è stata una scelta assolutamente lodevole. L’Ugl Salute ha da subito sostenuto l’iniziativa, facendo scudo alle critiche immotivate che sono state rivolte. Il fatto che dopo Matera si sia ricorso spessissimo ai cosiddetti open day per vaccinare, dimostra che è stato fatto centro e che quella era la strada da seguire”. La delegazione della Ugl conclude: “abbiamo chiesto al Commissario della ASM di mettere al centro del rilancio della Sanità materana gli operatori sanitari valorizzandone le loro professionalità. Le premesse sono sicuramente confortanti e l’Ugl è pronta a dare il suo contributo in questa direzione”.