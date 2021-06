Il punto sulla 31 e 32 giornata di eccellenza

NewTuscia –

IL PUNTO SULLA 31 GIORNATA DI ECCELLENZA GIRONE E:

Ok la capolista Montevarchi (62 punti) che passa 3-1 a Siena (44) nel derby toscano e mantiene la vetta per gli ospiti in rete. Donati, Biagi, Jallow.Torna alla vittoria il Trastevere (58) che con il minimo scarto 1-0 passa sul terreno della Sinalunghese (23) in rete Roberti ad inizio ripresa. Pareggio 1-1 tra Ostia Mare (36) e Trestina (50), ora ai tirrenici serve un punto per la salvezza. Bene la Flaminia (37) che vince 2-1 sul San Donato (47) e centra la salvezza con tre giornate di anticipo. Ai rossoblù guidati da mister Rambaudi tre punti quindi che voglio dire salvezza. In rete Santamaria e Cruz per i rossoblù. Ok il Triferno (44), che supera di misura 1-0 il Follonica Gavorrano (47). Ok la Pianese (47) vittoriosa 1-0 sul Foligno (34). Bene Il Cannara (46) che batte 2-1 Scandicci (29). Sangiovannese (42) Lornano (39) termina 1-1 gara tra due compagini già salve. Infine ok Il Grassina (27) che batte 3-2 il Montespaccato (40)

GIRONE G 32 giornata

Non fa sconti a nessuno il Monterosi (77 punti) che sbanca 3-1 il terreno della Vis Artena (52) terza forza del raggruppamento. Per gli uomini guidati da mister D’ Antoni apre le danze Lucatti, Sivilla sigla il raddoppio, Cancellieri cala il tris, Carbone accorcia le distanze. Ok il Latina (62) che supera 3-1 il Carbonia (42) e blinda la seconda posizione in rete Corsetti, calabrese e Sarritzu. Savoia (51) Torres (31) finisce 1-1. Tre punti importante per l’ Afragolese (31) che supera 1-0 la Nocerina (49) nel derby. Cade in casa il Muravera (46) sconfitto 2-1 dal Formia (47). Il Lanusei (44) supera 2-0 L’ Arzachena (35).Ok il Nola (30) che sbanca 3-2 il terreno di un Cassino (40) ormai salvo. Latte Dolce (40) Nuova Florida (38) 2-2. Il Gladiator (36) sbanca 2-0 il terreno del Giuliano (20).