Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 09/06/2021

Viterbo

Poco nuvoloso in mattinata con tempo asciutto; locali piogge nelle ore pomeridiane in generale esaurimento già in serata. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, piogge sparse attese nelle ore pomeridiane; in serata cessazione dei fenomeni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sull’Appennino. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con piogge su Liguria ed arco alpino e prealpino, con locali rovesci e temporali. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto.

AL CENTRO

Stabile al mattino con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici. Nel pomeriggio piogge lungo la fascia costiera e sub-costiera del Tirreno e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata migliora sulle regioni centrali con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge su Bassa Campania, Calabria e litorale settentrionale della Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge su tutte le regioni tirreniche, la Sicilia e la costa orientale della Sardegna, asciutto sul versante adriatico con cieli per lo più sereni. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in generale aumento ed in calo sulle Isole Maggiori.

