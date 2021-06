Polizia Tarquinia. Nicola Fortuna è il nuovo comandate

Tarquinia ha il suo nuovo comandante della Polizia Locale.

NewTuscia – TARQUINIA – 40 anni, originario di Civitavecchia, Nicola Fortuna è il nuovo Comandante della Polizia Locale.

Sarà lui dunque a prendere le redini del comando di Polizia Locale, attualmente alla guida anche del comune di Porano, ha preso servizio a Tarquinia il 3 giugno scorso.

A dare notizia l’ufficio stampa della città di Tarquinia che dà il benvenuto al nuovo comandante che sostituirà Giulia Bassi.

“Tutta l’Amministrazione dà il benvenuto al nuovo Comandante neo insediato – ha dichiarato il primo cittadino – Il periodo che ci prepariamo ad affrontare è sicuramente il più intenso per numero di presenze nella nostra città e problematiche ma siamo certi che farà un ottimo lavoro. Una forza giovane con tanta voglia di fare, che saprà sicuramente ridare slancio anche a tutto il corpo di Polizia Locale. Colgo l’occasione per ringraziare Giulia Bassi per il suo operato se pur breve ma proficuo presso il nostro comune.”

Nicola Fortuna, se pur giovanissimo ha già una lunga esperienza nella Polizia Locale. Attualmente in servizio anche a Porano, ha iniziato la carriera in divisa nel comune di Ovindoli per poi arrivare a Civitavecchia, e di seguito trascorrere un periodo a Cisterna di Latina e Ladispoli dove è stato anche Vice Ispettore, fino ad arrivare nel Comune del Porano come Comandante.