Maltempo, Aurigemma (Fdi): “Roma nord in tilt, ennesimo disastro Raggi”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“E’ bastato, come troppo spesso accade, un acquazzone di stagione, per mandare in tilt la capitale d’Italia. Le immagini di Roma nord che stanno circolando sul web, con gli automobilisti in difficoltà e i commercianti che cercano di liberare le caditoie, sono la chiara dimostrazione del totale fallimento di questa giunta capitolina anche su tale aspetto: manca una adeguata manutenzione e quanto accaduto oggi ne è l’evidente riprova.

Se, come si dice in questi casi, la pioggia serve per lavare e ripulire le strade, auspichiamo veramente che i cittadini alle prossime elezioni comunali possano anche loro fare pulizia, mandando a casa una sindaca che ha fatto solo disastri. E ciò è abbastanza evidente a tutti”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma