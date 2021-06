Domus Mulieris al PalaMalè contro Rieti

NewTuscia – VITERBO – Nemmeno il tempo di godersi la bella vittoria esterna di Pescara e per la Domus Mulieris è di nuovo l’ora di scendere in campo. In questo mercoledì pomeriggio sarà il parquet del PalaMalè ad attendere le ragazze gialloblù che ospiteranno la Willie Basket Rieti in un match valido per la terza giornata di ritorno della Poule Retrocessione di serie B.

La stagione sta volgendo quasi al termine e i match mettono in palio punti preziosi per la permanenza nel campionato di serie B; in particolare le ospiti, reduci dalla prima vittoria stagionale contro Orvieto, saranno obbligate a portare a casa i due punti per mantenere vive le speranze ma anche la Domus Mulieris ha la voglia di centrare in fretta i punti che mancano per poter poi concludere senza patemi la stagione.

I precedenti parlano a favore delle viterbesi che, tra prima fase e Poule Retrocessione, hanno affrontato a sconfitto già in tre occasioni le avversarie. Ogni partita fa però storia a sé e, per di più, in questa occasione coach Scaramuccia dovrà fare a meno anche di una giocatrice importante come Schembari, protagonista anche nella vittoriosa trasferta di Pescara di sabato scorso. Spazio sicuramente a qualche altra giovane del vivaio che, in vista della fine della stagione, potrebbe trovare minuti importanti per fare esperienza in un campionato senior.

Dall’altra parte torneranno a Viterbo tante ex di più o meno lunga militanza in maglia gialloblù, iniziando da Giorgia Narcisi e proseguendo con Valentina Ottaviani, Rachele Boni, Gaia Cirotti e Sara Filoni. Una sfida particolare per loro, che andrà oltre la volontà delle ospiti di portare a casa il referto rosa

La palla a due è in programma alle ore 19, gli arbitri saranno i signori Valerio De Mattia di Trevignano Romano (RM) e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM). E’ prevista la diretta del match su Tele Lazio Nord e sulla pagina Facebook ufficiale della formazione gialloblù (Ants Basket Viterbo).