Consegnate le borse di studio ANAE agli studenti del Da Vinci di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Negli ultimi giorni di scuola, all’ Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci” di Viterbo è andata in onda la giornata conclusiva della premiazione degli studenti del corso di Costruzioni Aeronautiche. L’ evento si è svolto presso l’aula magna del’ Istituto alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Luca Damiani, il Presidente Nazionale dell’ Aviazione Nazionale Aviazione Esercito Gen Sergio Buono e il presidente della locale sezione ANAE “F. Muscarà” di Viterbo Gen. Salvatore Mastrangelo.

Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al 7° “Corso di Manutenzione” AB 206 “Cap. Giuseppe Parisi”, ai 25 studenti della classe 3^ A Costruzioni Aeronautiche, che hanno partecipato all’ attività pratica in laboratorio guidati dagli specialisti elicotteristi ANAE Lucio Dossi, Fratello Leoluca, Olimpieri Giuseppe, De Vincentis Salvatore, Chiani Mauro, Delfo Fortini, Guglielmo Zanon.

Inoltre sono inoltre state consegnate a Roman Manole e Sabani Matteo, studenti del corso di Costruzioni Aeronautiche, le due Borse di Studio, sempre messe a disposizione dalla Sez. ANAE “F: Muscarà” di Viterbo, per i migliori temi riguardanti l’ Esercito Italiano e dalle sue Associazioni d’arma in ottemperanza ai compiti istituzionali connessi alla “salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità e nella collaborazione con altri istituzioni nazionali e scolastiche; hanno aderito al concorso i 34 studenti delle classi 4^ e 5^ che sono stati impegnati nell’ elaborare e riflettere sia sulle numerose esperienze condivise con i soci ANAE della sezione di Viterbo sia sulle varie iniziative che hanno visto coinvolto il personale dell’ Esercito a supporto dei cittadini italiani e non. La giuria del concorso era costituita dalle Prof.resse Di Filippo Elena, Gregori Lidia e Neri Eleonora. https://www.youtube.com/watch?v=xUqwd1INTj8

Una decennale collaborazione, ribadita da tutti gli intervenuti, quella tra Istituto Tecnico e Associazione Nazionale Aviazione Esercito, che consente di mettere insieme specialisti elicotteristi e gli studenti aeronautici, l’esperienza e la conoscenza con coloro che domani saranno i futuri pilastri della società.

Infine è stato premiato l’alunno Macchi Diego vincitore dela Gara Nazionale tra gli Istituti di Costruzioni Aeronautiche, organizzata dall’ Istituto Tecnico “Fauser” di Novara; questo fatto consentirà al Da Vinci di Viterbo di organizzare il prossimo anno l’evento presso la nostra scuola, che ospiterà gli studenti provenienti da tutte le scuole italiane.