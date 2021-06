23° puntata di Luce Nuova sui fatti: la storia di un successo imprenditoriale che parte da Gallese

NewTuscia – VITERBO – “Celma Marketing: da Gallese al resto del mondo la storia di un successo imprenditoriale”. E’ questo il titolo della 23° e penultima puntata stagionale di “Luce Nuova sui fatti” che sarà dedicata alla storia di un’attività imprenditoriale nel settore Food & beverage nata a Gallese per la volontà di una ragazza lettone e che, dal 2009 in poi, si è estesa prima verso i paesi Baltici e quindi in tutto il mondo. Andrà in onda giovedì 10 giugno alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord.

Sintija Celma è un’imprenditrice della Lettonia ch e vive da tanti anni a Gallese, paese della Tuscia di antica tradizione, che ama e in cui ha deciso di stabilirsi. Dal 2009 Sintija Celma lavora nell’export di prodotti alcolici e food con grande successo. Prima la vendita verso Lettonia, Lituania ed Estonia, quindi la decisione di fare il grande salto di qualità e di esportare i propri prodotti nei principali comprensori del mondo partecipando ai più importanti eventi e fiere internazionali di settore.

“Amo profondamente la Tuscia e Gallese in particolare – dice Sintija – perché è una terra ricca di storia e che, con un po’ di maggiore promozione, non avrebbe nulla da invidiare a zone come la Toscana e l’Umbria. La presenza di Roma e di posti di richiamo turistico come le tombe etrusche, laghi, mare e prodotti enogastronomici unici, uniti ad attrattori come il porto di Civitavecchia e le grandi vie storiche come la Francigena, potrebbero fare della Tuscia una delle terre più turistiche in Italia. Nel mio piccolo porto questo messaggio in tutto il mondo con la mia attività imprenditoriale”.

Sintija è titolare della Celma Marketing che commercializza prodotti alcolici ed alimentari in tutto il mondo. Ai nostri microfoni l’imprenditrice ci parlerà della crescita esponenziale della sua attività con un occhio di riguardo alla sua esperienza nella Tuscia e, al tempo stesso, molte curiosità ed aneddoti della Lettonia, la sua terra natale.

