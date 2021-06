Sudisti Italiani: “Berlusconi si fonda con la Lega? Se lo fa, al Sud perderebbe stima e consensi”

Il progetto del Partito Unico da costituire da parte della Lega e di Forza Italia, voluto da Matteo Salvini, che – come si afferma – a Silvio Berlusconi potrebbe non dispiacere, così come a molti del partito azzurro, riteniamo che sarebbe un autentico autogol” dichiaraBiagio Maimone, fondatore del Movimento di pensiero Sudisti Italiani, il quale aggiunge: “Berlusconi, in tal modo, è come se consegnasse il simbolo e la stessa storia di Forza Italia a Matteo Salvini e ai leghisti, i quali anch’essi perderebbero la propria natura. Parrebbe che la finalità del progetto inerente il Partito Unico è quella di creare un nuovo centro, moderato e democratico. Ma chi ripone fiducia in tale progetto? La Lega è sempre la Lega e il popolo meridionale, anche se cambia nome, non dimentica le offese ricevute, gli insulti ed il razzismo subito. Quando si nasce lupi è impossibile diventare pecore, perché non si cambia la propria la propria intrinseca natura e tale verità è ben nota ai cittadini del Sud Italia”.