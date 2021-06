Pregiudicato a Bassano Romano elude 18 mila euro di reddito di cittadinanza non dovuti

NewTuscia – BASSANO ROMANO – I Carabinieri d ella Stazione di Bassano Romano, al termine di mirati accertamenti, hanno denunciato un pregiudicato del luogo, che fingendo e dichiarando di essere non abbiente e di vivere in un casolare inabitabile in campagna, mentre invece viveva in una casa con la sorella ed aveva reddito, ha percepito dallo Stato sotto forma di reddito di cittadinanza ben 18.000 euro.

Al termine delle investigazioni è stato denunciato per falso ideologico ed indebita percezione del reddito, che peraltro non poteva percepire anche in quanto già pregiudicato.