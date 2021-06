Partono le colonie, l’assessore Corona: «Come aiuto Covid l’amministrazione si farà carico dell’80% della quota d’iscrizione»

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Questa mattina con delibera di giunta l’amministrazione comunale ha approvato le linee guida per i centri estivi diurni a Montalto Marina.

«Nella seduta odierna di giunta – commenta l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Corona – abbiamo dato il via al servizio delle colonie con alcune novità importanti e migliorative per le ragazze, i ragazzi e le loro famiglie.

I centri diurni estivi per minori e diversamente abili (fascia di età da 4 a 14 anni compiuti) si svolgeranno sempre presso la struttura denominata “Tutti al Mare” e partiranno il 28 giugno per terminare il 3 settembre 2021.

Verranno effettuate colonie di una durata non inferiore alle 10 giornate per turno, con la possibilità di partecipazione a più turni. Nel servizio – continua l’assessore – dovranno essere previste almeno 2 gratuità per ciascun turno, riservate ad utenti in stato di necessità che saranno segnalati dai servizi sociali dell’ente.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 16:30, compresi i tempi di trasporto, e saranno a carico del comune. Onere del soggetto organizzatore che verrà individuato sarà invece la somministrazione del pranzo e di una merenda. Per ogni turno saranno ammessi un massimo di 15 partecipanti.

Altra grande novità sarà il fatto che per quest’anno l’amministrazione comparteciperà alle spese della quota d’iscrizione alle famiglie, facendosi carico del’’80% dell’importo totale della retta. Una misura – conclude l’assessore alle politiche giovanili – sulla quale abbiamo creduto molto per venire incontro alla comunità, duramente colpita dalla crisi dovuta alla Pandemia Covid-19».

Nei prossimi giorni sarà online e a disposizione il modulo di iscrizione con gli importi e tutte le modalità dettagliate del servizio.