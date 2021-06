Lega Viterbo: “Giovanni Faperdue nuovo responsabile del dipartimento termalismo della Lega”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Giovanni Faperdue da oggi in poi sarà il nuovo responsabile del dipartimento termalismo della Lega. Una designazione avvenuta in considerazione della grande attenzione che Faperdue da sempre riserva a una tematica tanto importante per il nostro territorio, garantendo la sua presenza e il suo proficuo attivismo in ogni situazione critica.

Il lavoro svolto in precedenza da Faperdue gli permette oggi di vantare un’approfondita conoscenza del settore, in particolare delle sue specificità locali, e di possedere, quindi, una memoria anche storica di tutta la vicenda che da anni cerca sul territorio una sua centralità sociale ed economica.

Siamo sicuri che tutto ciò, unito alla vicinanza ideologica alla Lega, permetterà a Faperdue di proseguire il suo lavoro nel termalismo in maniera ancor più incisiva per la città in coerenza con la visione del partito e a supporto dell’assessorato del comune di Viterbo guidato dal vice sindaco Claudio Ubertini che non manca di augurargli un buon lavoro.