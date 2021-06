La Rivoluzione nella Pubblica Amministrazione

Attuate 24mila assunzioni e premi ai migliori, ma stop a incarichi per chi non raggiunge obiettivi

NewTuscia – ROMA – La bozza del decreto finanziato dal Recovery plan prevede anche assunzioni più veloci e apprendistato per i giovani.

Arrivano anche le fasce di merito, ma cresceranno le responsabilità dei lavoratori, queste innovazioni scaturiscono dagli interventi del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, intervenuto al Festival dell’economia di Trento.

Assunzioni, premi ai dipendenti, ma anche stop agli incarichi se non si raggiungo «gli obiettivi assegnati al soggetto e definiti dal contratto, in funzione dello stato di avanzamento dei progetti per i quali sono stati stipulati».

Nei 20 articoli della bozza del decreto legge sulla Pubblica amministrazione, finanziato con il Recovery plan, ci sono le basi per una riforma sostanziale della macchina dello Stato.

Come riportato da fonti ministeriali si tratterà di una rivoluzione – ancora suscettibile di modifiche – che prevede l’aumento della forza lavoro ma anche l’inserimento dei dipendenti in fasce di merito.

Un meccanismo che dovrebbe da un lato rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione e dall’altro valorizzare il personale con fasce di meriti e bonus.

«Se un bravo professionista vuole passare a fare il dirigente generale nella Pa attualmente non può farlo ma da domani, se approviamo il decreto, la metà dei posti disponibili sarà messo a concorso» ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, intervenendo al Festival dell’economia di Trento: «Ho ripescato una mia vecchia norma per i concorsi di prima fascia che al 50% saranno messi a concorso tra chi è dentro e chi è fuori».

Le norme, quindi, vanno dai contratti di apprendistato per la formazione dei giovani diplomati alle modalità per l’assunzione a tempo di tecnici e figure specializzate che andranno sia nelle strutture della governance nel piano sia a supporto degli enti locali.

Il decreto prevede, inoltre, procedure accelerate per le assunzioni con concorsi semplificati e digitali da chiudere in 100 giorni; risorse per la formazione di giovani con forme di apprendistato e banche dati digitali per assumere professionisti particolarmente qualificati.