La danza delle lucciole tra scienza e letteratura

NewTuscia – SORATTE – L’uomo ha inventato la lampada a incandescenza nel 1878, grazie ad un’intuizione di Joseph Wilson Swan: le lucciole, invece, emettono bagliori da sempre, senza fatica, accendendo i boschi, le campagne ed i nostri cuori. Ma chi sono questi insetti? Come fanno ad “infiammarsi”? E dove vivono? A queste e a tante altre domande cercheremo di dare una risposta, camminando di notte, con la speranza di avvistarle. E a rendere ancora più magica l’atmosfera sarà una splendida “cascata segreta”, che ci regalerà un coacervo di emozioni.

DATI TECNICI: dislivello: irrilevante – difficoltà: facile (T) – durata: +/- 3 h (con tutte le soste) – lunghezza: +/- 4 km.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti – Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

EQUIPAGGIAMENTO: torcia, scarpe con suola robusta, zaino, cena al sacco, acqua, telo, DPI anti-Covid-19 (obbligatori).

QUOTA INDIVIDUALE: € 10,00 adulti – € 5,00 minori.

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

RITROVO: ci si incontrerà nei dintorni di Farfa (RI), alle ore 20.00. L’indirizzo preciso verrà fornito in seguito.

NOTA BENE: 1) I posti sono limitati. 2) Massima puntualità: NON si attenderanno più di 15 minuti. 3) Cani NON ammessi. 4) L’evento terminerà verso le ore 23.00, in linea con le attuali disposizioni di legge sul “coprifuoco”, previsto alle ore 24.00. 5) L’iniziativa NON è validabile sulla “carta fedeltà”.