NewTuscia – VITERBO – Nuovo importante ingresso in Lab Travel Azienda Turistica partecipata del Gruppo Gattinoni: Paolo Bracaglia, Agente di Viaggio di provata esperienza di Viterbo, è entrato a far parte de gruppo dei Personal Voyager, i Consulenti Turistici Italiani. Da oltre 30 anni nel settore del Turismo Organizzato, Paolo Bracaglia è stato anche recentemente nominato Direttore Tecnico di Tuscia Incantata, innovativo tour operator per l’incoming nella Tuscia. Impegnato nel sociale e nel volontariato viterbese da molti anni, avendo ricoperto anche l’incarico di Presidente del Comitato Festeggiamenti di Pianoscarano, è profondo conoscitore del mondo e delle sue bellezze.

In un momento di crisi ma anche di grande opportunità per il turismo, investire nelle professionalità e nella flessibilità del rapporto con il cliente rappresenta un fattore competitivo cruciale per la ripresa: registriamo infatti i primi segnali positivi sull’andamento delle vendite per l’estate 2021. In testa alle richieste si collocano Italia e Grecia; sul lungo raggio si assiste ad un incremento della domanda di preventivi, ma le prenotazioni restano in stand-by, in attesa di informazioni definitive sui tempi e le modalità della ripresa dei flussi turistici. Diamo perciò un caloroso benvenuto ad un professionista del turismo organizzato che, ne siamo certi, rappresenterà un importante valore aggiunto per la nostra azienda e per il territorio viterbese.

Ezio Barroero Presidente