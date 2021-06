Efficientamento energetico e pubblica illuminazione: partiti i lavori a Cori e Giulianello

NewTuscia – CORI – iniziati i lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione sul territorio comunale deliberati dalla giunta negli scorsi mesi e attuato dall’ufficio LL.PP. del Comune di Cori.

In particolare, si sta operando a Giulianello sulla via Velletri-Anzio – I tronco (Fontanaccia-rotatoria) e II tronco (rotatoria-campo sportivo) – e a Cori su via Roma e su via Annunziata intervenendo sui corpi illuminanti: le vecchie lampade al sodio ad alta pressione da oltre 150 watt vengono sostituite con lampade a led da 70 watt, consentendo così un risparmio di circa il 50%; in più, dalle ore 24 fino alle 5 del mattino il sistema consente un ulteriore risparmio del 15/20%.

I lavori – per un investimento complessivo di 90.000,00 euro finanziati dal ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’ – prevedono inoltre la ritinteggiatura dei pali, la sostituzione di quelli ammalorati e il loro posizionamento ex novo laddove siano mancanti.

Dopo le strade su indicate, gli interventi proseguiranno verso il centro storico, così come predisposto dalla delibera di giunta n. 36, andando a coinvolgere via Elio Filippo Accrocca, via Madonna delle Grazie, via dell’Unità, ma anche piazza Pozzo Dorico e il tempio dei Dioscuri.

Nei tratti in cui la sostituzione dei corpi illuminanti sia già avvenuta, è già possibile, peraltro, verificare transitando la differenza di luminosità tra le vecchie lampade e le nuove. Obiettivi, infatti, dei lavori sono una maggiore sicurezza per i cittadini dovuta alla migliore visibilità insieme ad un maggiore risparmio per l’ente, risparmio calcolato nel complesso attorno al 60%.

«I cittadini – così l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – possono vedere man mano l’avanzamento di lavori sulle strade interessate, lavori che aumenteranno la sicurezza stradale grazie alla maggiore visibilità offerta dalla tecnologia a led con in più i vantaggi legati all’ecosostenibilità». «Miglioriamo in questo modo anche la vivibilità del paese – gli fa eco il sindaco, Mauro De Lillis – ed otteniamo un risparmio energetico che fa bene allo stesso tempo all’ambiente, fattore fondamentale, ma anche alle casse e al bilancio dell’ente comunale».