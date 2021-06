“La Via degli Artisti – Collection”: inaugurazione lunedì 7 giugno

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

È tempo di tornar a riveder le stelle, parafrasando il fiorentino che s’invaghì della Selva Cimina e che citò Viterbo 6 volte nella Divina Commedia.

Nelle fresche serate di Giugno fate due passi in centro. Oltre la pietra antica che racconta di fasti e di eroine, dal 7 al 27 Giugno presso la chiesa degli Almadiani, Piazza Martiri d’Ungheria (Piazza del Sacrario), la Via degli Artisti e l’assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo sono felici di offrire un palcoscenico per artisti affermati ed emergenti nella mostra “la via degli Artisti-Collection”.

Molte sono le proposte sotto le bifore del campanile a strisce:

Dal 7 al 13 Giugno

Angelo Paccosi, il gruppo “Incontriamo il nostro tempo” (Riccardo Sanna, Luigi Fondi e Paolo Crucilli) e Francesca Sorbera.

Dal 14 al 20 Giugno

Giuseppe Bellucci, Giovanni Travaglini, Benito Cannone, Manila Olimpieri e Marco Pintus con la partecipazione straordinaria dei project Tuscia con video inediti.

Dal 21 al 27 Giugno

Andrea Zanobi (Zeta), Rita Mare, Rita Passeri ed Aleksander Stamenov.

I ricavati della mostra saranno devoluti al Monastero di Santa Rosa, nella speranza di poter vedere la Piccola Patrona ancora una volta volare sopra i tetti di Viterbo, portata dai nostri 117 Eroi.

Inaugurazione ufficiale Lunedì 7 Giugno alle ore 19:00 presso la chiesa degli Almadiani, Piazza del Sacrario a Viterbo.