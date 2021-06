Incidente tra Montefiascone e Viterbo, circolazione interrotta sulla Cassia Nord

NewTuscia – VITERBO – Traffico bloccato sulla Cassia Nord in seguito allo scontro tra un autocarro e due macchine al km 91,700; una persona è rimasta incastrata tra le lamiere, ma sarebbe cosciente e apparentemente non grave.

Per cause in corso di accertamento, lo scontro si è verificato dopo le 16.00 tra Viterbo e Montefiascone, nei pressi di Marino fa mercato.

Il traffico bella zona è stato interrotto, per cui chi va in direzione di Montefiascone sarà deviato sulla Commenda, nel senso opposto sull’Ombrone.

Sul posto presenti vigili del fuoco, sanitari del 118 e due pattuglie della polizia stradale.