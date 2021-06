Il centauro vetrallese Francesco Puocci pronto per l’Albania rally

NewTuscia – VETRALLA – Manc ano poche ore al 4 giugno e il nostro pilota Vetrallese Francesco Puocci è pronto per partire per ’Albania Rally, con il suo prototipo ktm 690 Rally.

L’Albania non è certo un terreno sconosciuto al nostro pilota che, negli anni scorsi, ha visto questo terreno come destinazione di alcuni suoi allenamenti, ma questo evento è ben altro di un “semplice allenamento”.

Si parte il giorno 4 giugno fino al 12 e si percorreranno ben 1705 km con inizio da Vlora e termine Tirana. La sfida è quella di affrontare questi insidiosi terreni che caratterizzano tutto il territorio albanese da Gjirokastra a Puka.

Non ci resta che incrociare le dita e tifare per il nostro pilota, un gigante che ben rappresenterà l’Italia anche in Albania, siamo certi di brindare un bel posto sul podio al suo rientro.