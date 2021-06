La Notte degli Archivi: Viterbo e le sue #generazioni

NewTuscia – VITERBO – Anche quest’anno, e per il secondo anno consecutivo, l’Archivio Generale della Federazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia, conservato presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo, parteciperà alla sesta edizione de La Notte degli Archivi, programmata per domani, venerdì 4 giugno 2021.

La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2021 sarà dedicata al tema #generazioni.

L’archivio, gestito insieme con la biblioteca omonima dal Centro Studi Santa Rosa da Viterbo onlus (CSSRV), conserva documenti antichi che ci parlano di donne di generazioni passate, della loro vita, della loro quotidianità e che, dialogando con il luogo, gli ambienti e tutte le altre testimonianze materiali in esse ancora conservate, ci raccontano una storia tutta ancora da scoprire. Il video Sapori e saperi: un ponte fra generazioni con cui l’archivio parteciperà all’evento permetterà a viterbesi e non di entrare proprio all’interno di questo mondo, alle radici della vita monacale.

L’appuntamento è alle ore 18:30 sul sito di Archivissima.