La 4b del Liceo Scientifico dell’I.I.S. Cardarelli di Tarquinia racconta le donne, i meriti, parla di parità di genere

“FISICAmenteDonna” inizia quindi come progetto di educazione civica con la lettura degli articoli della costituzione sulla parità tra i sessi per promuovere le carriere STEM (Scienza, Technology, Engineering and Mathematics) superare gli stereotipi ed i pregiudizi che sono ancora attuali. L’ideatrice del progetto è la prof.ssa del Cardarelli – Liceo Svientifico , Laura Fderici: “Visto l’interesse dei ragazzi, l’11 febbraio 2021 abbiamo partecipato,in video conferenza,al “International day of Women and girls in Scienze”, organizzata dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN che aderivano alla celebrazione della giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere e incoraggiare le carriere STEM (Scienza, Technology, Engineering and Mathematics) e sottolineare il valore delle donne nel mondo della ricerca scientifica. – riferisce la prof.ssa di matematica e fisica Laura Federici – I temi ascoltati alla conferenza sono stati il motore del lavoro, tutti gli studenti e le studentesse hanno maturato l’obbiettivo comune di mettere in luce tutte le figure femminili,dal 1900 ad oggi ,degne di essere ricordate per le loro scoperte, ma a cui purtroppo non sono stati riconosciuti i meriti. La finalità è sensibilizzare la nuova generazione, affinché non si ripeta . La scelta della modalità podcast, cioè trasmissione audio,è nata dalla voglia di coinvolgere tutti gli studenti anche i più timidi e insicuri, solo la loro voce senza l’ostentazione delle immagini e della perfezione visiva. Il podcast si articola in 5 puntate: La prima svoltasi il 19 maggio, è stata dedicata ad una introduzione storica e all’esame degli articoli della costituzione. La seconda,24 maggio,è stata dedicata Mileva Maric che troppo spesso vienericordata soltanto come prima moglie di Einstein,ma è stata una grande donna nella fisica, i suoi meriti mai riconosciuti. “Il coinvolgimento degli studenti,per questo personaggio, è stato tanto e non esagero se dico che tutti hanno un po’ sofferto per le ingiustizie subite dalla Maric. – riferisce la prof. Federici – la terza,29 maggio,è stata dedicata Marie Curie vincitrice di due Nobel, ma ha comunque subito discriminazioni. La quarta puntata,03 giugno, Lise Meitner straordinaria fisica i quali meriti non sono stati riconosciuti. La quinta ed ultima,08 giugno,è dedicata a Maria Goeppert-Mayer vincitrice del nobel, ma ha comunque subito discriminazioni”.