Incastrato sotto al trattore, grave un uomo ma non in pericolo di vita

NewTuscia – VITERBO – Grave incidente in tarda mattinata nelle campagne di Gradoli; un uomo, ora in gravi condizioni, era rimasto bloccato sotto il trattore con cui si stava occupando di un terreno di sua proprietà.

Le cause rimangono ancora da appurare. Avvisati immediatamente i soccorsi, sarebbe stato trasportato in ospedale in codice rosso anche se non sembrerebbe in pericolo di vita.

Presenti sul posto oltre ai sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco gestire i rilievi del caso e liberare l’uomo dal mezzo.