Campionati italiani di tennistavolo a Riccione: le due vittorie di Alaimo e Mazzarella non bastano per la qualificazione al tabellone finale

NewTuscia – RICCIONE – Finisce con una vittoria e due sconfitte a testa l’avventura dei due pongisti dell’Asd Tuscia tennistavolo ai campionati italiani di tennistavolo a Riccione. Entrambi eliminati di poco n el girone a pochi punti dalla qualificazione al tabellone principale ad eliminazione diretta.

Nella quinta categoria Paolo Mazzarella ha prima perso 3-1 con David Marani, ha quindi vinto netto 3-0 contro Pasquale Virgilio, mentre nel terzo e decisivo match ha ceduto a Federico Gaglione per 3-1.

In sesta categoria Gaetano Alaimo esordisce “a razzo” col vincitore del girone Crescenzo Allegretto vincendo il primo set, quindi il teramano viene fuori nel secondo e terzo set, mentre nel quarto c’è un forte equilibrio fino alla vittoria di Allegretto. Nel secondo match Alaimo vince netto 3-0 sul milanese Zaniboni, mentre nella decisiva terza partita la stanchezza si fa sentire e l’udinese Dominutti vince facile 3-0.

Per l’Asd Tuscia tennistavolo ed il presidente Filippo Chiovelli un’importante esperienza in un contesto nazionale come i campionati italiani di categoria ed un arrivederci al 2022.

GIRONE QUALIFICAZIONE QUINTA CATEGORIA

Incontri girone 52 Risultati Marani David Mazzarella Paolo 3-1 11-9, 11-7, 10-12, 11-6 Gaglione Federico Virgilio Pasquale 3-0 11-9, 11-8, 11-2 Marani David Gaglione Federico 0-3 6-11, 3-11, 6-11 Mazzarella Paolo Virgilio Pasquale 3-0 15-13, 11-9, 11-9 Virgilio Pasquale Marani David 1-3 6-11, 6-11, 12-10, 7-11 Mazzarella Paolo Gaglione Federico 1-3 11-9, 4-11, 9-11, 5-11

Classifica girone 52 PTS G V P 1 Gaglione Federico 6 3 3 0 2 Marani David 5 3 2 1 3 Mazzarella Paolo 4 3 1 2 4 Virgilio Pasquale 3 3 0 3

GIRONE QUALIFICAZIONE SESTA CATEGORIA

Incontri girone 70 Risultati Allegretto Crescenzo Alaimo Gaetano 3-1 8-11, 11-6, 11-5, 11-8 Dominutti Simone Zaniboni Stefano 3-0 11-6, 11-5, 11-9 Allegretto Crescenzo Dominutti Simone 3-1 11-9, 6-11, 12-10, 12-10 Alaimo Gaetano Zaniboni Stefano 3-0 11-7, 11-7, 11-9 Zaniboni Stefano Allegretto Crescenzo 2-3 11-13, 11-5, 10-12, 11-8, 6-11 Alaimo Gaetano Dominutti Simone 0-3 4-11, 8-11, 5-11