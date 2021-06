“Viva Rino sempre . . . ” – Francesco Micocci erede storico della memorabile etichetta discografica “it” dedica al celebre cantautore, Rino Gaetano, nella ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa, un contributo con messa in onda tv e sul web  

NewTuscia – Ospiti dell’iniziativa dedicata a Rino Gaetano, con interviste di Simona Orrù, saranno Alberto Fortis, il gruppo degli EasyPop, Michele Mainardi, Franco Stefani, il coro Etruschorus, Principe e Socio m., Guasto, Toni Malco, Antonio Spenillo, Gabriele Ripa e Cristiano Paolini, e lo scultore Mario Fabbri. La trasmissione andrà in onda su TeleLazioNord (ch 629) il 2 giugno alle ore 21 e su alcune piattaforme Web

L’idea non poteva che scaturire da chi l’aveva scoperto e poi lanciato nel mondo della musica realizzando i suoi dischi. Francesco Micocci, erede storico, insieme a suo fratello Stefano, della memorabile etichetta discografica “it” fondata dal padre Vincenzo, uno dei più importanti produttori-editori indipendenti della musica popolare d’autore in Italia, ricorda con passione e commozione uno dei più grandi cantautori nazionali seppur con l’amara gioia che, a 40 anni dalla sua morte (allora aveva appena trentuno anni) causata da un incidente stradale, Rino Gaetano oggi sia in modo importante commemorato con un francobollo di Poste Italiane emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (200mila esemplari), in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente (bozzetto di Tiziana Trinca per la serie tematica “le Eccellenze dello Spettacolo”), dentro la cornice proietta una foto che lo ricorda, all’interno di un disco in vinile, con il suo immancabile cappello a cilindro, sullo sfondo di un cielo blu proprio per evocare il suo celebre brano “Il cielo è sempre più blu”.

Rino, diminutivo di Salvatorino, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano (Crotone 29 ottobre 1950 – Roma 2 giugno 1981), è stato un cantautore ricordato, in particolar modo, per la sua voce graffiante, per l’ironia e i nonsense caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati ma comunque sorprendentemente e drammaticamente sempre attuali. Oggi avrebbe avuto settantuno anni e ancora tutti, giovanissimi e adulti, cantano le sue canzoni.

Accanto al conforto di questi incommensurabili tributi, generati dall’emissione di un francobollo e da un’intramontabile popolarità oltre alle celebrazioni previste a Crotone e in tutta Italia, Francesco Micocci non poteva rimanere insensibile a quel “palco vuoto” e a quelle “luci spente” che, invece, a Roma quest’anno rimarranno tali, il 2 giugno, per il tradizionale “Gaetano Day”, nel quartiere di Montesacro, dove Rino viveva, in ottemperanza ai decreti Covid, per garantire la sicurezza di tutti e per espressa volontà di Alessandro, nipote del cantante, e della sua famiglia che hanno previsto un evento on-line. A Rino Gaetano sarà però intitolata, per volontà del Municipio III l’area riqualificata (Parco delle Valli) destinata ai concerti sorta nei tre ettari del “pratone” di Conca d’Oro liberati dal vecchio cantiere della metro B1.

Francesco Micocci da anni ormai vive a Tarquinia e da questa città, a cento chilometri a nord della capitale, è nata l’idea di un tributo TV e on-line per Rino Gaetano (“VIVA RINO SEMPRE …”) con la partecipazione di nuovi emergenti artisti locali e con qualche sorpresa “nota” della canzone d’autore italiana.

Insieme ai ricordi della it/Micocci ci saranno ovviamente le canzoni di Rino Gaetano eseguite da artisti di Tarquinia e non. La trasmissione con interviste a F. Micocci di Simona Orrù della PegasoWebTv, vede a sorpresa la partecipazione straordinaria di Alberto Fortis con un suo emozionante contributo a Rino. Inoltre parteciperanno il cantautore amico di Rino, Toni Malco, i cantautori napoletani Principe e Socio M. (Antonio De Carmine e Mauro Spenillo) con il rapper Guasto, il cantautore Antonio Spenillo, il gruppo degli EasyPop, il cantautore Michele Mainardi, il tenore Franco Stefani, i Maestri Gabriele Ripa e Cristiano Paolini, il coro Etruschorus diretto dal M° Maria Laura Santi con gli arrangiamenti del M° d’organo e clavicembalo Luca Purchiaroni al pianoforte, e dello scultore Mario Fabbri che consegnerà a Francesco Micocci l’opera “40 anni senza te… Rino Gaetano” per ringraziare la famiglia Micocci per aver scoperto musicalmente Rino e aver realizzato i suoi dischi.

«Ci tenevo a ricordare “bene” Rino Gaetano» afferma emozionato Francesco Micocci «in maniera sincera per averlo frequentato, molto giovane, negli uffici della “it” che grazie a papà Vincenzo, dopo averlo scoperto, ha realizzato i suoi dischi. Ho voluto portare a termine questo contributo chiedendo agli artisti, sia di Tarquinia ma non solo, con qualche sorpresa conosciuta a livello nazionale, che realizzassero arrangiamenti delle canzoni di Rino appunto prodotte dalla “it”/Micocci. Per l’occasione ho approfittato di raccontare un paio di aneddoti legati alla sua vita da me personalmente vissuti. Ho trovato tanti suoi appassionati fan musicisti e amici che mi hanno supportato nel realizzare questa iniziativa per raccontare» conclude Micocci «il suo mondo, il suo percorso artistico e il suo modo di essere. Grazie a tutti».

Alla realizzazione della trasmissione ideata da Francesco Micocci, che andrà in onda su TeleLazioNord (Canale 629 del Digitale Terrestre) Mercoledì 2 Giugno in prima serata alle ore 21, e su alcuni canali WebTv, hanno collaborato Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni e l’Associazione Culturale Oltrepensiero. L’esecuzione tecnica delle riprese video è stata realizzata da Giancarlo Milioni, Pierangelo Conti e Sergio Foroni che ha curato anche l’audio e il montaggio audio-video.