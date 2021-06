Viterbo. Consiglio comunale, le prossime sedute

In seduta ordinaria giovedì 3 giugno e in prosecuzione il 10, il 15, il 17 e il 22 giugno

NewTuscia – VITERBO – Il consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala del Palazzo dei Priori, il prossimo 3 giugno, alle ore 15,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, per la trattazione delle interrogazioni e degli argomenti all’ordine del giorno. Il consiglio comunale è inoltre convocato in prosecuzione, nella medesima modalità, il giorno 10 giugno alle ore 15,30, il 15 giugno alle 9,30, il 17 giugno alle 15,30 e il 22 giugno alle 9,30.