Il punto sulla 10° giornata di Eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Il Big match Ladispoli (20 punti) Real Monterotondo scalo (25) termina 0-0 e così gli ospiti sono la regina del torneo visto che manca solo un turno alla conclusione del torneo. L’ Aranova (16) travolge l’ Ottavia (7) 3-1. La Vigor Perconti (6) batte 3-0 il Città Di Cerveteri (14) in rete Damiani, Russo, Francioni. Ok in trasferta la Faul Cimini (14) che sbanca con un perentorio 3-0 il Fiumicino (8) in rete marinaro, Vittorini, e Trastullo. Boreale Don Orione (12) Pomezia (4) termina 0-0.