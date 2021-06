Pd Viterbo. Riportare agli antichi splendori il bellissimo centro storico di Viterbo.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Tramite l’Accordo di Valorizzazione siglato lo scorso dicembre tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Lazio e la ASL di Viterbo è stato posto un tassello fondamentatale per riportare agli antichi splendori il bellissimo centro storico di Viterbo.

Con la partecipazione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini e del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato presentato oggi il nuovo progetto “Borgo della Cultura”, che trasformerà il Complesso dell’Ex Ospedale degli infermi in un hub culturale di importanza nazionale, sede dell’archivio di stato e della Soprintendenza.

La sinergia istituzionale tra Ministero e Regione permetterà di restituire ai cittadini un luogo, nel centro della città capoluogo, lasciato per troppo tempo a se stesso e di valorizzare attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione un antico complesso cinquecentesco che potrà essere trainante per la rinascita produttiva, culturale e turistica di Viterbo e dell’intera provincia.

Ultimati i lavori, il complesso costituito da tre edifici tra loro adiacenti, l’ex nosocomio, Palazzo Marzano e Palazzo Farnese, ospiterà al suo interno il “Borgo della Cultura”, un centro culturale “specializzato, innovativo, accessibile” come lo ha definito lo stesso Presidente della Regione, che oltre alla sede di un Centro di restauro e recupero artistico, avrà uno spazio attrezzato per il coworking dedicato a lavoratori e professionisti e uno da dedicare a mostre, esposizioni temporanee, convegni ed altri eventi.

Come Federazione provinciale e Circolo cittadino vogliamo ringraziare la Asl di Viterbo, il ministro Franceschini, il presidente della regione Zingaretti, la giunta regionale ed il consigliere Panunzi che ancora una volta hanno dimostrato impegno e attenzione per il nostro territorio, rendendo possibile questo ennesimo straordinario risultato.

Federazione Pd Viterbo

Circolo Pd Viterbo