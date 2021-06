Pd Ladispoli. Costruttiva l’Assemblea di sabato, ora l’apertura di un tavolo di confronto

NewTuscia – LADISPOLI – Riceviamo e pubblichiamo.

Con lo sguardo rivolto verso le Agorà, annunciate dal Segretario nazionale Enrico Letta, in programma da Luglio a Dicembre prossimi, si è svolta nella giornata di sabato pomeriggio l’Assemblea degli iscritti promossa dal Partito Democratico di Ladispoli.

Iniziata alle ore 17.00, organizzata da remoto su piattaforma nel rispetto delle normative vigenti in materia anti Covid e trasmessa in diretta dalla pagina Facebook del Circolo, la riunione, è stata ideata per mettere in campo idee nuove in favore di Ladispoli, anche in considerazione delle prossime elezioni comunali in programma nella primavera del 2022. L’iniziativa ha visto la presenza di membri della segreteria e del direttivo, di iscritti e militanti, di simpatizzanti, di rappresentanti delle forze politiche e civiche progressiste, di associazioni del territorio e di cittadini interessati a seguire il dibattito.

Una piazza virtuale per ripensare la città partendo dal documento politico proposto dal PD Ladispoli e redatto al termine della conferenza programmatica (promossa da Gennaio ad Aprile scorsi) con un focus su temi riguardanti: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Finanziamenti Europei, Turismo, Cultura, Urbanistica, Lavori Pubblici, Mobilità, Ambiente e Sostenibilità, Trasporti, Sport, Diritti, Integrazione e Politiche Giovanili.

L’assemblea – aperta dalle parole della Segretaria PD cittadina Silvia Marongiu, dal Segretario della Federazione PD Provincia di Roma Rocco Maugliani, dal Segretario PD Lazio, il Senatore Bruno Astorre e dal Capogruppo della Città metropolitana Federico Ascani – ha visto vari interventi e attraverso le argomentazioni si sono messi in risalto i punti cardine da cui partire per costruire, all’interno di un’area politica più vasta, partecipativa e inclusiva, un percorso politico capace di fornire una proposta efficace di centrosinistra ai cittadini di Ladispoli, in vista del prossimo appuntamento elettorale locale.

Una prospettiva diversa dall’amministrazione uscente del Sindaco Alessandro Grando, mediante in primo luogo la definizione di contenuti programmatici condivisi e atti a ridare fiducia al progresso e a stabilire il processo di ripartenza dal periodo di pandemia vissuto fino a questo momento. Per riprendere il cammino dello sviluppo della città è fondamentale dare pieno appoggio al concetto di alternativa, quale occasione per mettere in campo idee utili per guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

In questa fase il Circolo PD di Ladispoli si mette a disposizione non solo di simpatizzanti ed elettori per confrontarsi e condividere il documento programmatico ma anche per avviare un dialogo solido che porterà, a partire da questa settimana, all’apertura di tavoli di confronto con tutte le forze politiche e civiche progressiste.

L’obiettivo più alto della democrazia è il futuro di una comunità; ci aspetta una grande sfida: costruire uno schieramento politico e sociale plurale, popolare e progressista, capace di rilanciare concretamente l’azione del cambiamento!

Circolo PD Ladispoli