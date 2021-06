Palazzo Brugiotti e la Quadreria della Fondazione Carivit, visite guidate gratuite il 4 giugno 2021

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 4 giugno alle ore 11.00 e alle ore 17.00, prosegue l’iniziativa della Fondazione Carivit dedicata alla scoperta di Palazzo Brugiotti e delle preziose opere d’arte custodite al suo interno.

Una prestigiosa occasione per conoscere la storia della famiglia Brugiotti, visitare il palazzo costruito alla fine del ‘500, e scoprire la collezione di dipinti e opere d’arte di artisti “viterbesi” o che hanno avuto legami con la città di Viterbo, tra i quali Marco Benefial, Anton Angelo Bonifazi, Matteo Giovannetti, Cesare Nebbia, Giovan Francesco Romanelli e Domenico Corvi.

Le visite proseguiranno ogni primo e ultimo venerdì del mese esclusivamente su prenotazione, con punto di ritrovo presso il Museo della Ceramica della Tuscia (piano terra di Palazzo Brugiotti), alle ore 10.50 la mattina e alle 16.50 il pomeriggio.

La prenotazione può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761.223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus, è consentito l’accesso per un massimo di 5 persone, è obbligatorio indossare la mascherina ed è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani.