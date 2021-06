2 Giugno: la Repubblica rimuova definitivamente gli ostacoli per le person e con disabilità 

NewTuscia – Nel giorno in cui si festeggia l’anniversario della nascita della repubblica italiana, la Federazione Italiana Superamento Handicap torna a chiedere l& rsquo;attuazione di reali politiche inclusive per le persone con disabilit& agrave;. In questo senso, il presidente della FISH, Vincenzo Falabella, rib adisce la necessità di una riforma del sistema di welfare, da attuar e a partire dalle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund e dal Pian o Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento per rispondere all a crisi pandemica provocata dal Covid-19.

Dichiara Falabella: «Serve ridefinire uno stato sociale che vada nella direz ione dell’inclusione invece che della protezione. È sempre pi& ugrave; urgente intervenire sul diritto al lavoro, alla salute, sull’ istruzione e sulle questioni di genere». E ancora, in sostanza, rifer isce il presidente della FISH: «è necessario, altresì, rimuovere gli ostacoli che tuttora si interpongono ad una piena inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale di questa Repubblic a».

Continu a così, Vincenzo Falabella: «serve, in materia di politiche sa nitarie, una nuova governance che possa garantire il pieno accesso alle pre stazioni da parte delle donne e degli uomini con disabilità, in cond izioni di uguaglianza con gli altri cittadini e in maniera uniforme su tutt o il territorio nazionale».

E poi c onclude: «Per ciò che riguarda il lavoro, invece, è urgente la concreta applicazione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità; per la scuola, inoltre, ci augu riamo che possa diventare, realmente, un luogo dove gli alunni e alunne con disabilità possano essere accompagnati degnamente alla vita adulta, anche attraverso l’istituzione di una nuova classe di concorso per g li insegnanti di sostegno».

Dunque, la FISH, nel giorno in cui si festeggia la nascita della repubblica italia na, pretende che vengano rimossi gli ostacoli che espongono le persone con disabilità agli abusi e alle violenze e che vengano attuate, nel con creto, tutte quelle politiche idonee a prevenirle.