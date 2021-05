NewTuscia – VETRALLA – Il BIKEITALIA DAY è una pedalata festosa che si tiene in contemporanea in tutte le città d’Italia per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta.

L’iniziativa è promossa da Bikeitalia.it per festeggiare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutte e tutti e per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA