Scompare a 24 anni, Giuseppe Cossu lascia un grande vuoto

NewTuscia – VITERBO – Le più vive condoglianze da parte di tutta la redazione di Newtuscia.it, ma in modo particolare del direttore Gaetano Alaimo, che si stringe nel dolore di una famiglia la cui perdita, quella di un ragazzo di 24 anni, una persona seria e garbata, ha colpito il cuore di chi lo conosceva tanto per la repentinità quanto per il vuoto che essa lascia.

Giuseppe Cossu, colpito da un malore improvviso, è scomparso questa mattina all’età di 24 anni; è stato purtroppo inutile il ricovero in ospedale, dove si trovava da ieri pomeriggio.

Viterbese di origini sarde, lavorava nell’officina dl padre Piero nel quartiere del Murialdo. Tra le molte persone che piangono la sua scomparsa c’è anche l’associazione Sardegna in Tuscia, di cui era socio.