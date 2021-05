Il Punto sulla 31° giornata di serie D: Monterosi promosso in serie C!

NewTuscia – MONTEROSI – E’ ora è arrivata la promozione matematica promozione in serie C per il Monterosi (74 punti), proprio nel big match disputato contro il Latina (56) battuto con un netto 2-0 firmato nella ripresa da Piroli e Sowe.

Grande stagione quindi per i biancorossi guidati da mister D’ Antoni e del presidente Luciano Capponi, e pensare che solamente nel 2005 il Monterosi disputava la seconda categoria.

Un successo quindi venuto da molto lontano, una bella favola per un paese che ora giocherà nel professionismo calcistico e sfiderà blasonati club. Il Gladiator (33) conquista un successo in trasferta 2-1 sul campo della Vis Artena (51), per i campani in rete Di Finizio e Del Sorbeo, mentre per i padroni di casa Cericola. Lanusei (41) Savoia (50) termina 1-1: Kyeremateng porta avanti gli uomini nel primo tempo, Virdis pareggia a pochi minuti dal termine. Nocerina (49) Muravera (46) termina 1-1, autorete di Moi, poi pareggio di Geroni per i sardi. Formia (44) Arzachena (34) termina 4-2 con i laziali che navigano nella zona centrale della graduatoria. Bel pareggio 2-2 tra Carbonia (42) e Afragolese (28). Tre punti preziosi per la Torres (30) che batte 2-1 il Cassino (40) e conquista un successo fondamentale in chiave salvezza grazie alle di Mascia, e Cristaldi, Vitiello. Ok il Latte Dolce (39) che sbanca 5-3 Nola (27). Ok il Nuova Florida (37) che travolge il Giuliano (20) 3-0 e ipoteca la salvezza.