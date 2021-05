Il Monterosi supera 2-0 in casa il Latina ed approda in Serie C

Maurizio Fiorani

NewTuscia -MONTEROSI – La formazione biancorossa del Monterosi di Mr. David D’Antoni, battendo in casa per 2-0 la formazione neroazzurra pontina del Latina, grazie alle reti di Piroli e Sow, ha conquista con ben tre giornate d’anticipo la tanto agognata promozione in Serie C. Una promozione meritata, quella ottenuta dalla squadra del Presidente Luciano Capponi, che già lo scorso anno aveva sfiorato la promozione in C, ma per via della pandemia del Covid 19, il torneo di Serie D venne sospeso quando mancavano ancora ben 10 giornate e la classifica venne congelata e fu promosso il Grosseto che al momento della sospensione era primo in classifica con un solo punto di vantaggio sulla compagine del Monterosi.

La formazione biancorossa viterbese guidata da Mr. David D’Antoni (già ex giocatore di Frosinone, Ternana, Salernitana) ha vinto dominando il girone G della serie D composto da squadre campane, laziali e sarde, molto difficile in quanto in questo raggruppamento militano compagini come Latina, Nocerina e Savoia che vantano organici importanti per questa categoria, oltre a rappresentare piazze calcistiche con un passato in Serie B.

La formazione biancorossa con ben tre turni d’anticipo è matematicamente promossa in Serie C, con ben 74 punti in classifica totalizzati che sono il frutto di 22 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta.

Già in precedenza nel 2016, che ha coinciso con la promozione in serie C della Viterbese, il Monterosi vinse il torneo di Eccellenza Regionale Girone A, arrivando in Serie D, dopo una esaltante cavalcata.

Ora il Monterosi è la più piccola realtà calcistica in Italia nel panorama del calcio professionistico, una favola come quella che vide negli anni 90 l’ascesa della formazione abruzzese del Castel di Sangro paese di poco più di 5000 abitanti arrivare in Serie B dopo un incredibile finale Play-Off vinta ai calci di rigore con il super favorito Ascoli, nella stagione 1995-96, oltre alla bella favola del Chievo Verona.

Ora, dopo la gioia per questa storica promozione, bisognerà affrontare il problema legato allo stadio, in quanto il piccolo impianto del campo sportivo Martoni di Monterosi non è omologato per ospitare le gare di un campionato come quello di Serie C.

La società bianco-rossa ha già avviato una trattativa con la Viterbese Calcio e con il Comune di Viterbo, per poter giocare le gare interne del prossimo torneo di C allo Stadio Rocchi, anche se per ora la trattativa non ha portato ancora risultati concreti, il nodo da sciogliere è quello relativo alle spese di gestione dello stadio Rocchi di Viterbo ed al mantenimento del manto erboso del campo da gioco, che verrebbe sottoposto ad un eccessivo stress ed usura.

La speranza è quella che si giunga ad una soluzione ed accordo tra le due società permettendo così alla nostra provincia la fortuna di avere ben due compagini in un campionato prestigioso come la Serie C.