Inaugurato dopo i lavori di riqualificazione il campo da tennis indoor del Ct Davis ‘76

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nuova vita per il campo da tennis comunale indoor del CT Davis ‘76. Terminato il percorso di riqualificazione, questo pomeriggio il sindaco Luca Giampieri ha inaugurato la struttura sportiva rimessa a nuovo alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali e Sport Carlo Angeletti, l’assessore al turismo Simonetta Coletta, il consigliere Carrisi e il presidente del Circolo tennistico civitonico Sergio Pescetelli.

Il taglio del nastro è avvenuto al termine dei lavori di manutenzione straordinaria dello storico impianto sportivo comunale, il cui restyling ha portato al rifacimento e alla sistemazione della pavimentazione del campo da tennis indoor, mediante l’apposizione di un manto sintetico in resina acrilica bicolore di nuova concezione.

“Nel futuro della nostra cittadina – ha detto il sindaco Luca Giampieri –, così come è stato in passato e la nostra storia lo testimonia, ci sarà certamente un ruolo di primo piano per lo sport, che rappresenta un’opportunità di crescita per il territorio. Dopo la riqualificazione riconsegniamo alla nostra comunità, e soprattutto ai nostri giovani, un impianto sportivo rinnovato, dove la ripresa della pratica sportiva, soprattutto alla luce di questo difficile periodo segnato dall’emergenza sanitaria, possa rappresentare una rinascita, una libertà in movimento che si esprime attraverso i sani valori che lo sport sa trasmettere soprattutto alle nuove generazioni”.

“Con quest’opera di riqualificazione – ha commentato l’assessore allo Sport Carlo Angeletti – dimostriamo ancora una volta il grande impegno dell’amministrazione comunale per mettere a disposizione dei cittadini civitonici impianti sportivi moderni e sicuri dopo anni di abbandono. Siamo infatti convinti che lo sport abbia un ruolo fondamentale nella vita di una comunità”.