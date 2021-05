Concluse le attività del Corso di Apicoltura “Api & Bio 1/2021”

NewTuscia – LUBRIANO – Con la giornata pratica presso l’apiario didattico del Museo Naturalistico di Lubriano, Sabato 29 Maggio si sono concluse le attività del Corso di Apicoltura Biologica “Api & Bio 1/2021”. La passione per le api di partecipanti e relatori anche questa volta è stato più forte della situazione generale pesantemente condizionata dall’emergenza Covid da oltre un anno. Dopo le lezioni teoriche in modalità on line e in presenza, gli iscritti al corso hanno potuto esercitare finalmente “in campo” le nozioni acquisite con l’osservazione diretta e la sistemazione nelle arnie di tre nuove famiglie.