Coronavirus, D’Amato: “307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 e i ricoverati 933”

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-328) e oltre 14.000 antigenici per un totale di quasi 26.000 test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1% i casi a Roma Città sono a quota 185.

Ricoveri e terapie intensive dati migliori degli ultimi 7 mesi;

Domani, domenica 30 maggio, il camper itinerante arriverà presso il presidio sanitario di amatrice;

Maturandi: grande successo di adesioni, lunedì 31 alle ore 22.00 si chiuderanno le prenotazioni. Al momento sono 40mila i prenotati, a cui verrà data una copia della costituzione della repubblica italiana. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it;

Vaccini: open week AstraZeneca festa della repubblica aperto dai 18 anni in su: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto;

Percentuali di copertura della popolazione target alla mezzanotte del 28 maggio: over 90: 99,9% prima dose, 90% seconda dose; over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose; over 70: 85% prima dose, 38% seconda dose; over 60: 75% prima dose, 20% seconda dose. Il 46% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose di vaccino. Oltre il 21, 5% ha completato il ciclo vaccinale;

Asl Roma 1: sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 85 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: sono 33 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 57 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.