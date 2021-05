Verso le Agorà: sabato 29 maggio assemblea degli iscritti del PD Ladispoli 

NewTuscia – LADISPOLI – Con lo sguardo rivolto verso le Agorà, annunciate dal Segretario nazionale Enrico Letta ed in programma da luglio a dicembre prossimi, il Partito Democratico di Ladispoli ha deciso di convocare una nuova Assemblea degli iscritti.

In calendario il prossimo sabato 29 maggio, a partire dalle ore 17, e dedicato alla discussione del documento programmatico attraverso cui mettere in campo idee in favore dello sviluppo della città, l’incontro sarà rivolto ai membri della segreteria e del direttivo, i Consiglieri Comunali e della Città metropolitana.

L’Assemblea, organizzata su piattaforma zoom e trasmessa in live streaming attraverso la pagina Facebook del Circolo PD Ladispoli, vedrà la presenza in collegamento del Segretario PD Lazio, Bruno Astorre, del Segretario PD Provincia di Roma, Rocco Maugliani, e del Segretario PD Ladispoli, Silvia Marongiu.

Sono previsti interventi aperti di iscritti, militanti, simpatizzanti, rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni del territorio e dei cittadini interessati a seguire il dibattito.

Circolo PD Ladispoli