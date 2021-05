Marchio Tuscia Viterbese e promozione mirata, la Camera di Commercio di Viterbo protagonista a Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – Tante progettualità e sinergie per un lavoro complessivo che ha come finalità la promozione del sistema Tuscia sia dal punto di vista economico che ambientale, sportivo e turistico.

E’ questa la sintesi della 21° pu ntata di Luce Nuova sui fatti, andata in onda giovedì scorso alle 21 su Tele Lazio Nord, dedicata interamente alle progettualità ed alle collaborazioni della Camera di Commercio di Viterbo, presieduta da Domenico Merlani ed ormai prossima all’accorpamento con Viterbo.

Il segretario generale dell’Ente camerale Francesco Monzillo e la dirigente Federica Ghitarrari hanno spiegato tutti i progetti fatti ed in essere per la promozione del territorio e la valorizzazione delle eccellenze d’impresa locali: dal marchio Tuscia Viterbese a Tuscia Experience e Tuscia Sport&Leisure. Insieme ad essi si aggiunge il progetto Bando Voucher 2021 per la digitalizzazione delle imprese, già illustrato dal responsabile comunicazione Luigi Pagliaro.

I progetti Tuscia Experience e Sport&Leisure sono stati portati avanti dal Servizio Promozione della Camera di Commercio coordinato dalla dottoressa Anna Maria Olivieri.

“Il marchio Tuscia Viterbese – ha detto Monzillo – è un progetto che ha oltre 15 anni e che ha portato 250 imprese del territorio del settore enogastronomico ed artigianale a rispettare un rigido disciplinare per fregiarsi di un marchio che ha permesso la promozione delle proprie eccellenze ovunque”.

“Il turismo esperienziale e la scoperta del territorio mediante lo sport e l’escursionismo – ha fatto eco Ghitarrari – sono fattori che abbiamo concepito per promuovere il territorio e che si addicono alle caratteristiche della Tuscia, territorio con una grande varietà di paesaggi e in cui è auspicabile un turismo lento e non di massa per una vera valorizzazione locale”.

Nel corso della 21° puntata di Luce Nuova sui fatti ci sono state più interviste a partners della Camera di Commercio e filmati ad alta risoluzione. Sono stati intervistati Stefano Pallotta per Zootecnica Viterbese, Stefania Di Blasi per il Club Alpino italiano sezione di Viterbo e Giancarlo Campoli per il Mountain bike club Viterbo.

La puntata è stata accompagnata dai video dei droni nei posti più suggestivi della Tuscia e dalle eccellenze di Tuscia Experience espresse attraverso le immagini dei protagonisti.

Al termine della puntata sono stati esposti i prodotti a marchio Tuscia Viterbese che sono l’eccellenza che le produzioni della nostra provincia possano offrire e il catalogo Unbox&taste.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.