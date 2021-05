Lutto cittadino per il giovane Federico Gentili, ma tutta la Tuscia piange la sua scomparsa

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Lutto cittadino per Federico Gentili, il 29enne rimasto schiacciato nell’auto sotto il rimorchio del trattore, nell’incidente stradale in strada Ponte del Diavolo all’incrocio con strada Montarone, presso la zona di Castel d’Asso.

Le cause sono ancora da appurare, per il momento si sa solo che l’auto con a bordo il giovane e un trattore che trasportava nel rimorchio un carico di fertilizzante organico, si sono scontrati. A nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco, che una volta portato a termine l’intervento di rimozione con una gru hanno trovato il corpo senza vita di Federico.

Abitava ad Oriolo Romano, si era da poco laureato in Scienze Forestali all’Unitus. Federico era appassionato di calcio; aveva giocato come attaccante per alcune squadre laziali di Promozione, Eccellenza o Prima Categoria. Nell’ultima stagione vestiva la maglia della Fortitudo Nepi.

Oggi, nella sua cittadina, una nota comunale informa che “a seguito della tragica scomparsa che ha colpito in maniera così violenta la nostra comunità e la famiglia Gentili, invitiamo tutta la cittadinanza e gli esercizi commerciali a rispettare per le ore 13:00 un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata qualsiasi attività superflua”.

La città si, con rispetto, si stringe al dolore della famiglia e degli amici, ma sono anche molte altre le testimonianze di chi ricorda questo giovane per la sua passione, la sua gentilezza.