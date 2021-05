Lazio: attivazione PEC dedicate per trasmissione documentazione sanitaria invalidità civile

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

L’INPS, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha attivato per ogni Centro Medico Legale una PEC dedicata e appositamente abilitata alla ricezione di posta proveniente anche da indirizzi di mail ordinaria.

Questo canale dedicato è stato attivato in considerazione della necessità di regolare in maniera uniforme, sull’intero territorio nazionale, la gestione della documentazione sanitaria riferita all’accertamento dei requisiti in materia di invalidità civile, onde consentire la valutazione agli atti (come da disposizioni contenute nell’art.29 ter della legge 120/20) e la programmazione delle visite,

Il diretto interessato o chi lo rappresenta (compilando il modello di delega allegato), utilizzerà tale canale per inviare, di sua iniziativa o su richiesta del Centro Medico Legale, la relativa documentazione sanitaria.

Si riportano gli indirizzi PEC dei Centri medico legali presenti nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio:

MedicoLegale.Rieti@postacert.inps

MedicoLegale.Viterbo@postacert.inps

MedicoLegale.Latina@postacert.inps

MedicoLegale.Frosinone@postacert.inps

MedicoLegale.Cassino@postacert.inps