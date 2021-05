Festività 2 giugno, porta a porta e isole prossimità zona C: il ritiro dei rifiuti non sarà effettuato

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che mercoledì 2 giugno, festivo infrasettimanale, non sarà effettuato il servizio di ritiro rifiuti porta a porta, né quello presso le isole di prossimità della zona C. NewTuscia – VITERBO – Si comunica che mercoledì 2 giugno, festivo infrasettimanale, non sarà effettuato il servizio di ritiro rifiuti porta a porta, né quello presso le isole di prossimità della zona C.

Si ricorda quindi, anche al fine di evitare sanzioni, che i mastelli non dovranno essere esposti su suolo pubblico, né da parte delle utenze domestiche e né da parte di quelle non domestiche. Nella suddetta giornata festiva non dovranno inoltre essere conferiti rifiuti presso le isole di prossimità.

Il centro comunale di raccolta (Grotte Santo Stefano) rimarrà chiuso.