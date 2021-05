Domus Mulieris in casa contro Elite

NewTuscia – VITERBO – Terzo impegno in una settimana per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo che, in questo sabato pomeriggio, torneranno nuovamente in campo nella Poule Retrocessione del campionato di serie B di basket femminile. Il tour de force, resosi necessario causa il rinvio del match esterno di Rieti, si chiuderà con l’impegno casalingo contro la formazione romana di Elite che segnerà anche l’inizio del girone di ritorno di questo mini raggruppamento composto da sei formazioni, con le ultime due classificate che dovranno salutare la serie B.

I punti in palio in questo pomeriggio viterbese saranno molto importanti proprio per allontanarsi dalle ultime due posizioni, in una classifica che vede Rieti all’ultimo posto ancora senza vittorie ma che poi si compatta con tutte le altre formazioni vicine e con gli scontri diretti che potrebbero risultare decisivi. Prima di questa sfida la Domus Mulieris ed Elite si trovano affiancate a quattro punti, con le romane che sono reduci dalla sorprendente sconfitta casalinga contro Orvieto e saranno animate quindi da una gran voglia di riscatto.

“Sono una formazione con tante giovani – commenta coach Scaramuccia – e per questo, come accade anche a noi, possono capitare gli alti e bassi tra una gara e l’altra e all’interno della stessa partita. Nella gara di andata ci hanno sconfitto di misura ma stavamo attraversando un periodo di grande difficoltà nel fare canestro, adesso le cose vanno meglio e se sapremo ripetere le recenti prestazioni positive potremo certamente provare a centrare una vittoria che per noi, alla luce della classifica attuale, sarebbe determinante”.

Probabile la conferma a referto delle stesse giocatrici che sono scese in campo nella vittoriosa trasferta di Rieti, gara che ha evidenziato ancora una volta una buona condizione fisica e una ritrovata fiducia in attacco da parte delle viterbesi.

La palla a due è prevista alle ore 19 e gli arbitri saranno i signori Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM) e Pierluigi Collura di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta su Tele Lazio Nord e sulla pagina Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants).