Operazione delle Fiamme Gialle, sequestrati 17 aeromobili

NewTuscia – VITERBO – I controlli della Guardia di Finanza su scala nazionale hanno coinvolto anche la provincia di Viterbo; partita dal Piemonte l’operazione contro l’evasione fiscale, coordinata dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Asti, Laura Deodato, ha riguardato il sequestro preventivo e la confisca di 17 aeromobili. Un contrabbando doganale di un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.

Diversi importanti diritti doganali di confine sarebbero stati evasi: cittadini italiani sono risultati essere i reali beneficiari degli aerei e degli elicotteri che erano stati conferiti negli interposti Trust di diritto statunitense. Questo stratagemma ha consentito sia per fini commerciali che personali “l’utilizzo degli aeromobili nello spazio aereo nazionale anche oltre il periodo massimo di sei mesi previsto per il regime di temporanea importazione per i velivoli immatricolati all’estero”.

L’azione fraudolenta, messa a punto da due esperti nel settore aeronautico, ha visto coinvolti 18 cittadini italiani che avrebbero eluso l’Iva, come stabilito dal diritto di confine, da versare alla Dogana per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro, e avrebbero mancato di immatricolare nel registro delle targhe italiane numerosi aeromobili.

Asti, Alessandria, Genova, Milano, Cremona, Varese, Bolzano, Venezia, Padova, Bologna, Ravenna, Pisa, Perugia, Terni, Viterbo, Roma, Caltanissetta e Ragusa, le province controllate nell’operazione delle Fiamme Gialle.