Olio, Battistoni (FI): “Oli della Tuscia premiati al New York Olive Oil Competition, abbiamo grandi eccellenze”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

"È stato pubblicato l'elenco dei vincitori del New York Olive Oil Competition, la competizione dedicata agli oli di eccellenza organizzata dal magazine Olive Oil Times con la partnership del New York Times. Quest'anno sono 1159 gli oli che sono stati spediti da produttori di 28 diversi paesi e analizzati da esperti residenti in 13 diversi paesi. L'ottima notizia è che l'Italia, ancora una volta, si posiziona al vertice delle classifiche per numero di premi ricevuti, con 159 prodotti che sono stati insigniti del marchio "gold". Un record assoluto per una delle competizioni del settore più importanti nel mondo, giunta alla nona edizione". Così il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, il Senatore Francesco Battistoni.

“Quello che si evince è che i produttori italiani sono alla costante ricerca della qualità e dell’eccellenza – prosegue il sottosegretario con delega alla filiera olivicola –. Nel mondo la concorrenza si sta rafforzando ma, nonostante questo, rimaniamo al vertice. E lo facciamo non soltanto con aziende affermate o consolidate, ma anche con tanti giovani produttori che si misurano in competizioni così importanti per la prima volta. Questo è il segnale che la nostra filiera è concentrata sulla ricerca di prodotti di alta qualità, alla quale è strettamente legato anche il successo commerciale del prodotto. Quando si parla di olio a livello internazionale, si pensa subito all’Italia, specie per l’olio extravergine di oliva, caposaldo della dieta mediterranea”

“In questo contesto merita un grande plauso la provincia di Viterbo che, dei 159 premiati, è riuscita ad ottenere 11 marchi “gold”. Il nostro territorio si sta affermando sempre di più a livello internazionale e questo è indubbiamente merito della tradizione che abbiamo ereditato e dell’innovazione che abbiamo saputo fare in questi anni”