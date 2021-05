L’alimentazione di cani e gatti: valutiamo i cibi più adatti alle varie età

NewTuscia – Cibo umido o semi-umido, crocchette o carne cruda, questo è il dilemma. In realtà al di là della scelta degli alimenti i proprietari di cani e gatti devono interrogarsi sulle opportunità dell’alimentazione, scandita in base all’età dell’animale.

In tema di alimentazione le esigenze dei quattro zampe cambiano nel corso della loro esistenza.

Considerando ad esempio un cucciolo è facile intuire che

ha la necessità di nutrirsi in maniera diversa rispetto ad un cane in età avanzata. Stessa cosa per i mici.

L’alimentazione del gatto dal latte materno ai croccantini

Dal momento della nascita sino alle prime tre o quattro settimane di vita i mici si cibano del latte della loro mamma, per poi passare ad alimenti più solidi con il trascorrere delle settimane. I gatti completano lo svezzamento a circa tre mesi di vita per passare a consumare cibi secchi o umidi. Per rendere meno esigente il vostro gatto è bene fargli provare cibi diversi, come quelli proposti da Monge, magari combinando diverse componenti dai cibi semi-umidi a quelli umidi, perfetto un prodotto come Monge croccantini.

Nell’alimentazione del gatto adulto è necessario inserire una componente di proteine pari al 50-60%, una di grassi in percentuale del 30% e un 8% di carboidrati. Non devono mancare i minerali valutando una consistenza del 6-8%.

Una volta raggiunta la maturità l’alimentazione prevede soluzioni di qualità. Un gatto anziano può ancora essere agile, ma non vale per tutti, e con il raggiungimento della vecchiaia si possono presentare problemi di masticazione. Ma indipendentemente da questo l’alimentazione del gatto anziano deve apportare il giusto valore energetico, senza abbondare o deficere. Per un gatto anziano in commercio sono presenti tutta una serie di combinazioni vitaminiche e complementi a base di polvere, o compresse con farina di alghe, che offrono un aiuto alle articolazioni.

L’alimentazione del cane dal latte materno ai prodotti altamente digeribili in tarda età

Anche i cuccioli di cane si nutrono del latte materno più o meno sino alla quinta settimana di vita quando iniziano a sperimentare le crocchette, bagnate nel latte o nell’acqua, magari approfittando delle qualità di Monge crocchette.

Dal latte materno si passa alle soluzioni solide, sino al raggiungimento delle nove settimane quando la fase dello svezzamento è praticamente ultimata.

Per i cani l’alimentazione non può essere declinata soltanto all’età ma è determinante valutare anche la razza, considerando se si tratta di piccola o grande taglia.

Nei cuccioli le scelte alimentari sono determinanti, infatti l’assunzione esagerata di un elemento come le proteine potrebbe portare a una crescita esageratamente rapida dell’animale, con conseguenti e seri problemi articolari.

Un cane adulto può mangiare indifferentemente tutta una serie di cibi dalle crocchette ai cibi umidi.

L’alimento perfetto per i cani deve contenere una consistente dose di carne o pesce e una presenza minima di cereali, nessun colorate o conservante artificiale. Nella scelta delle crocchette è bene propendere per l’acquisto di quelle della misura giusta, parametrata alla dimensione della mandibola.

Per i cani anziani meglio mettere nella ciotola cibi umidi, studiati appositamente per loro. Si tratta di alimenti molto digeribili, che contengono elevate quantità di vitamine e sostanze che aiutano a contrastare l’invecchiamento.